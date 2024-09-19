Динамо Загреб уволило тренера после унизительного поражения от Баварии в ЛЧ

Загребское "Динамо" объявило об увольнении главного тренера Сергея Якировича.

Сообщается, что стороны достигли договоренности о взаимном расторжении контракта.

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До тех пор, пока не будет принято решение о новом долгосрочном тренерском решении, возглавлять хорватскую команду будет Сандро Перкович.

Напомним, в последнем матче "Динамо" Загреб потерпел разгромное поражение в первом туре Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии" (2:9).

По итогам 6 туров "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Хорватии.