Динамо Загреб уволило тренера после унизительного поражения от Баварии в ЛЧ
Роковой поединок
Getty Images/Global Images Ukraine
Загребское "Динамо" объявило об увольнении главного тренера Сергея Якировича.
Сообщается, что стороны достигли договоренности о взаимном расторжении контракта.
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До тех пор, пока не будет принято решение о новом долгосрочном тренерском решении, возглавлять хорватскую команду будет Сандро Перкович.
Напомним, в последнем матче "Динамо" Загреб потерпел разгромное поражение в первом туре Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии" (2:9).
По итогам 6 туров "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Хорватии.
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
19.09.2024 в 17:15
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