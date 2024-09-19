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Динамо Загреб уволило тренера после унизительного поражения от Баварии в ЛЧ

Общие новости

Роковой поединок

Динамо Загреб уволило тренера после унизительного поражения от Баварии в ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Загребское "Динамо" объявило об увольнении главного тренера Сергея Якировича.

Сообщается, что стороны достигли договоренности о взаимном расторжении контракта.

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До тех пор, пока не будет принято решение о новом долгосрочном тренерском решении, возглавлять хорватскую команду будет Сандро Перкович.

Напомним, в последнем матче "Динамо" Загреб потерпел разгромное поражение в первом туре Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии" (2:9).

По итогам 6 туров "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Хорватии.

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Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Динамо (Загреб) тренер
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Источник:
GNK Dinamo
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
19.09.2024 в 17:15
Баварія 4 роки тому 8-2 когось вжарила, і того тренера не звільнили, а тут відразу нафіг, дарма.
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Комментарии 2
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
19.09.2024 в 17:15
Баварія 4 роки тому 8-2 когось вжарила, і того тренера не звільнили, а тут відразу нафіг, дарма.
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storm_ua (Николаев)
19.09.2024 в 17:09
Вот же злобные хорваты. А у нас после таких поражений выдают еще большее доверие.
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