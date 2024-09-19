Малайзия решила снести один из крупнейших стадионов Азии
Видео процесса демонтажа попало в сеть
Исторический стадион "Shah Alam", который был домашней ареной национальной сборной Малайзии в течение десятилетий и вмещал 80 000 болельщиков, разрушен.
На месте "Shah Alam" малазийское правительство построит новый современный стадион, но его вместимость будет только 45 000 зрителей.
Видео процесса демонтажа большой арены попало в сеть:
#Malaysia ????????|The Shah Alam Stadium demolished!— World Stadiums ???? (@Worldstadium_EN) September 18, 2024
The Selangor government has announced that a new sports complex will be built, which will feature an open stadium that can be converted for indoor use, a public park, and other recreational facilities. pic.twitter.com/BJR5G26etb
Популярное сейчас
- Интер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
- Довбик посетил организованной Ромой праздничный вечер в день увольнения Де Росси
- Аталанта - Арсенал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 19.09.2024
- Первый гол Довбика за Рому, Барса разгромила Жирону, очередная победа Полесья. Главные новости за 15 сентября
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
- Красавица дня. Вторая половинка нападающего сборной Косово, который отвалил дубль в ворота киприотов