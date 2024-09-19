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Малайзия решила снести один из крупнейших стадионов Азии

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Видео процесса демонтажа попало в сеть

Малайзия решила снести один из крупнейших стадионов Азии

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Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Исторический стадион "Shah Alam", который был домашней ареной национальной сборной Малайзии в течение десятилетий и вмещал 80 000 болельщиков, разрушен.

На месте "Shah Alam" малазийское правительство построит новый современный стадион, но его вместимость будет только 45 000 зрителей.

Видео процесса демонтажа большой арены попало в сеть:

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