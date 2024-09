Малайзия решила снести один из крупнейших стадионов Азии

Исторический стадион "Shah Alam", который был домашней ареной национальной сборной Малайзии в течение десятилетий и вмещал 80 000 болельщиков, разрушен.

На месте "Shah Alam" малазийское правительство построит новый современный стадион, но его вместимость будет только 45 000 зрителей.

Видео процесса демонтажа большой арены попало в сеть:

#Malaysia ????????|The Shah Alam Stadium demolished!



The Selangor government has announced that a new sports complex will be built, which will feature an open stadium that can be converted for indoor use, a public park, and other recreational facilities. pic.twitter.com/BJR5G26etb