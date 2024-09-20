Победный старт Трубина, сенсация в Монако и возвращение Миколенко. Главные новости за 19 сентября

"Бенфика", в стартовом составе которой вышел украинский голкипер Анатолий Трубин, поехала в гости к "Црвене Звезде" в рамках первого тура лигового этапа Лиги Чемпионов. Португальцам удалось одержать победу, которую по сути им принесли турки: Оркун Кокчу и Керем Актюркоглу. К сожалению, до конца игры удержать свои ворота на замке и лиссабонцев не получилось, поэтому и Трубин не покинул поле с "сухарем", Милсон отквитал один гол. Впрочем это не повлияло на итоговый результат, важные три очка для украинского голкипера и его клуба.

Неудачный пас тер Штегена спровоцировал ключевой эпизод этой встречи. Уже на 10-й минуте Гарсия пошел на фол последней надежды и оставил свою команду в меньшинстве. Этим "Монако" и воспользовались. Сначала они открыли счет и неплохо давили на ворота именитого соперника. Под конец первого тайма Ямал все же сравнял счет, вот только сил команде Флика удержать хотя бы ничью все же не хватило. Победный гол во втором тайме от французов и сенсационная победа, которая все же имеет свои логические объяснения.

Непростой матч состоялся на "Ванда Метрополитано", где подопечные Диего Симеоне принимали у себя дома "Лейпциг", который до вчерашнего дня не проиграл еще ни одного матча в новом сезоне. Сначала "быки" шокировали своих соперников быстрым голом от Беньямина Шешко, однако с того момента в атаки почти не выбегали и весь контроль над матчем был у "матрасников". Сначала Антуан Гризманн сравнял счет, а на последней минуте игры отдал великолепную голевую передачу на Хименеса, после чего был зафиксирован справедливый счет 2:1.

"Челси" хочет избавиться от нескольких второстепенных игроков в зимнее трансферное окно. По информации издания TEAMtalk, в этот список входит и украинец Михаил Мудрик. 23-летний вингер пока не смог вписаться в систему нового наставника "синих" Энцо Марески. Итальянский тренер ясно дал понять, что Михаилу придется значительно прибавить, если он хочет стать постоянным игроком стартового состава. Сообщается, что интерес к Мудрику проявляет "Марсель". Главный тренер французского клуба Роберто Де Дзерби - большой поклонник Михаила и считает, что сможет выжать из него максимум.

Самым вероятным вариантом развития событий для Мудрика в январе является аренда, поскольку клубы обычно не стремятся тратить большие суммы в середине сезона.

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко восстановился после болезни, из-за которой был заменен в матче АПЛ с "Астон Виллой" (2:3). Также он пропустил игру Кубка Лиги с "Саутгемптоном" (1:1, 5:6 пен). Об этом сообщила пресс-служба клуба. Напомним, что свой следующий матч команда Шона Дайча сыграет в субботу, 21 сентября против "Лестера".

Защитник сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко анонсировал выход собственной автобиографии, которая называется Believe - "Верить". "Я упорно работал над тем, чтобы рассказать историю о том, как я прошел путь от любительского футбола до выступлений за две лучшие команды современности. В конце концов это произошло. Believe выходит 24 октября", - написал Зинченко в инстаграме. В описании экземпляра с автографом футболиста указано, что книга будет издана на английском языке и будет иметь 320 страниц.