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Кривбасс и Верес предлагают создать Кубок лиги, – инсайдер

Общие новости
Обновлено

Клубы-инициаторы хотят увеличить количество матчей

Кривбасс и Верес предлагают создать Кубок лиги, – инсайдер

chelseafc.com

Новина українською

Как утверждают источники, лига и ряд клубов, среди которых называют "Кривбасс" и "Верес", предлагают создать Кубок лиги, как в Англии и еще в некоторых странах. Пока формат турнира неизвестный, ведь неясно, что смогут получить участники, учитывая ограниченное количество мест в еврокубках.

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Пока идея сыра. Речь идет исключительно о коммерческом турнире, где спонсором может выступать традиционная беттинг-компания, а матчи будут проводить в паузы сборных. Вместе с тем большинство участников УПЛ его не поддерживают, ведь не хотят тратить лишние средства и не получать никаких наград.

Вопрос находится еще на стадии обсуждения.

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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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