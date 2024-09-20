Месси решил открыть собственную продюсерскую компанию
525 Rosario
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный футболист Лионель Месси решил открыть свою продюсерскую компанию - 525 Rosario, в честь родного города игрока, Росарио.
Новая компания Месси будет заниматься производством разнообразного контента, включая:
- Фильмы;
- Семейные телепрограммы;
- Рекламные ролики для спортсменов;
- Обслуживание спортивных мероприятий.
525 Rosario будет работать вместе с компанией Smuggler Entertainment, которая создавала документальные фильмы о Лионеле для Apple TV+.
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Источник:espn
Опубликовал: Екатерина Власова
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