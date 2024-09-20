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Месси решил открыть собственную продюсерскую компанию

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525 Rosario

Месси решил открыть собственную продюсерскую компанию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный футболист Лионель Месси решил открыть свою продюсерскую компанию - 525 Rosario, в честь родного города игрока, Росарио.

Новая компания Месси будет заниматься производством разнообразного контента, включая:

  • Фильмы;
  • Семейные телепрограммы;
  • Рекламные ролики для спортсменов;
  • Обслуживание спортивных мероприятий.

525 Rosario будет работать вместе с компанией Smuggler Entertainment, которая создавала документальные фильмы о Лионеле для Apple TV+.

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Источник:
espn
Опубликовал: Екатерина Власова
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