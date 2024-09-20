Платини предложил радикальные изменения в футболе: играть вдесятером вместо одиннадцати
Бывший президент УЕФА хотел бы изменить правила игры
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefania D'Alessandro
Бывший игрок сборной Франции и президент УЕФА Мишель Платини выдвинул предложение, которое может кардинально изменить футбол.
Платини предложил уменьшить количество игроков на поле с 11 до 10. По его словам, это позволило бы освободить пространство на поле и сделать игру более динамичной.
"В 1900 году в футбол играли 11 игроков, но в 1900 году они не бегали так много, как сегодня, не были такими сильными, не двигались так быстро. Возможно, нам стоит убрать одного игрока, играть с десятью", - отметил Платини.
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Вarcelinius
20.09.2024 в 21:53
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