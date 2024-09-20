  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Платини предложил радикальные изменения в футболе: играть вдесятером вместо одиннадцати

Общие новости
Обновлено

Бывший президент УЕФА хотел бы изменить правила игры

Платини предложил радикальные изменения в футболе: играть вдесятером вместо одиннадцати

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefania D'Alessandro

Новина українською

Бывший игрок сборной Франции и президент УЕФА Мишель Платини выдвинул предложение, которое может кардинально изменить футбол.

Платини предложил уменьшить количество игроков на поле с 11 до 10. По его словам, это позволило бы освободить пространство на поле и сделать игру более динамичной.

"В 1900 году в футбол играли 11 игроков, но в 1900 году они не бегали так много, как сегодня, не были такими сильными, не двигались так быстро. Возможно, нам стоит убрать одного игрока, играть с десятью", - отметил Платини.

Читайте такжеЧитайте такжеИнтер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
По теме
yellow-arrow
Месси решил открыть собственную продюсерскую компанию
yellow-arrow
Кривбасс и Верес предлагают создать Кубок лиги, – инсайдер
yellow-arrow
Победный старт Трубина, сенсация в Монако и возвращение Миколенко. Главные новости за 19 сентября
Мишель Платини
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
20.09.2024 в 21:53
Судье надо выдать травмат и дубинку. Так ты говоришь парень, что пенальти не было? О, что вы, Шеф, я такого не говорил.
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 12
avatar
Вarcelinius
20.09.2024 в 21:53
Судье надо выдать травмат и дубинку. Так ты говоришь парень, что пенальти не было? О, что вы, Шеф, я такого не говорил.
Ответить
0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
20.09.2024 в 21:58
сподобалось в росії, пархатий... так завтра до тебе це примінять, особливо тому, що в тебе рожа пацюка... тобу приємно буде, якщо будеш в ольгіно йти вечором в общагу, а на зустріч нацисти-русисти.... яб обхохотався, а ти б усрався...
Ответить
0
0
Gican85 (Киев)
20.09.2024 в 21:42
Да вратарей убрать и всего делов
Ответить
1
1
Dr. House (Поділля)
20.09.2024 в 21:38
Щось з цими видатними футболістами на старості не те. То Ван БАСТЕН запропонував відмінити офсайди, то тепер Платіні...
Ответить
2
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.09.2024 в 20:57
и выдать клюшки!
Ответить
3
3
avatar
Вarcelinius
20.09.2024 в 21:43
Великолепная девятка и вратарь.
Ответить
1
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
20.09.2024 в 21:54
..ностальгуєш пархатий за срср... тільки там була "п'ята стаття"... вас, євреїв, щемили не по людськи... а ти ідіот думаєш що путін тобі забезпечить тобі майбутнє....
 
0
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
20.09.2024 в 20:26
Може поле збільшити в 2 рази, щоб простір був ?
Ответить
1
1
SSFC (Белозерье)
20.09.2024 в 20:32
І перебудувати тисячі стадіонів)
Ответить
2
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
20.09.2024 в 20:56
це сарказм, а не пропозиція...
 
1
1
Лекарь (село Дарниця)
20.09.2024 в 20:23
Платіні був чудовий гравець, але його пропозиція виглядає маразмом.
Ответить
2
4
alex.belogubko (одесса)
20.09.2024 в 20:05
5 на 5 ещё лучше --поехал дядя
Ответить
1
4

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости