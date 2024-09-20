Платини предложил радикальные изменения в футболе: играть вдесятером вместо одиннадцати

Бывший игрок сборной Франции и президент УЕФА Мишель Платини выдвинул предложение, которое может кардинально изменить футбол.

Платини предложил уменьшить количество игроков на поле с 11 до 10. По его словам, это позволило бы освободить пространство на поле и сделать игру более динамичной.