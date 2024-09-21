Аль-Наср победил в дебютном матче Пиоли 3:0. Роналду забил гол с пенальти
Третий гол португальца в чемпионате
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В рамках четвертого тура Саудовской Профессиональной лиги “Аль-Эттифак” на собственном стадионе в Даммаме принимал “Аль-Наср”. За этим событием наблюдали 9390 зрителей (из 15 тысяч возможных мест на арене).
Это был дебютный матч новоиспеченного главного тренера “Аль-Наср” Стефано Пиоли. Бывший тренер “Милана” заменил в команде Луиша Каштру.
В первом тайме “Аль-Наср” вышел вперед благодаря голу Роналду – он реализовал пенальти. После перерыва отличились Аль-Наджи и Талиска. Итоговый счет встречи – 0:3.
"Аль-Наср" победил впервые за три матча. Пока команда находится на четвертом месте в турнирной таблице, имея в активе восемь очков. У лидеров "Аль-Иттихада" и "Аль-Хиляля" по девять зачетных пунктов, но у них на один проведенный поединок меньше.
Для Роналду это был третий гол в текущем чемпионате. У лидера бомбардирской гонки Александра Митровича шесть точных ударов.
Следующий матч "Аль-Наср" сыграет 23 сентября в Королевском кубке Саудовской Аравии.
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