Аль-Наср победил в дебютном матче Пиоли 3:0. Роналду забил гол с пенальти

В рамках четвертого тура Саудовской Профессиональной лиги “Аль-Эттифак” на собственном стадионе в Даммаме принимал “Аль-Наср”. За этим событием наблюдали 9390 зрителей (из 15 тысяч возможных мест на арене).

Это был дебютный матч новоиспеченного главного тренера “Аль-Наср” Стефано Пиоли. Бывший тренер “Милана” заменил в команде Луиша Каштру.

В первом тайме “Аль-Наср” вышел вперед благодаря голу Роналду – он реализовал пенальти. После перерыва отличились Аль-Наджи и Талиска. Итоговый счет встречи – 0:3.

"Аль-Наср" победил впервые за три матча. Пока команда находится на четвертом месте в турнирной таблице, имея в активе восемь очков. У лидеров "Аль-Иттихада" и "Аль-Хиляля" по девять зачетных пунктов, но у них на один проведенный поединок меньше.

Для Роналду это был третий гол в текущем чемпионате. У лидера бомбардирской гонки Александра Митровича шесть точных ударов.

Следующий матч "Аль-Наср" сыграет 23 сентября в Королевском кубке Саудовской Аравии.