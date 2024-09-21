Согласно отчету, Рух является самым ориентированным на молодежь клубом
Кто еще возглавил этот список?
Фото: Marca
Согласно отчету Международного центра спортивных исследований, в матчах национальных лиг за последние три года "Рух" является наиболее ориентированным на молодежь клубом.
"Барселона" лидирует в европейской таблице больших пяти лиг (22,6% минут, сыгранных игроками U21), тогда как украинская команда "Рух" является наиболее ориентированным на молодежь клубом (41,1%), 2 место занимает датский "Норшелланн" (40,7% минут U21), а третье узбекский "Олимпик" (39,9%).
Отмечается, что у "Байера" и дортмундской "Боруссии" по 11,1% времени (14-15-е места), у "ПСЖ" – 10,3% (17-е место), у "Баварии" – 9, 7% (18-е место), у "Манчестер Юнайтед" – 8,9% (21-е место).
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