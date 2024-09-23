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Чемпион мира 2014 года Лукаш Подольский пожертвовал 200 тысяч злотых на борьбу с последствиями наводнения в Польше

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Об этом футболист сообщил на своей странице в соцсети Х

Чемпион мира 2014 года Лукаш Подольский пожертвовал 200 тысяч злотых на борьбу с последствиями наводнения в Польше

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Уже больше недели Польша борется с последствиями наводнения на юге страны, возникшее в результате циклона "Борис", который пронесся по Центральной Европе. Самая сложная ситуация у наших западных соседей в Нижней Силезии. Вода нанесла огромный ущерб в городах Лендек-Здруй, Строне-Шленски и Клодзько. Чемпион мира 2014 года Лукаш Подольский не остался в стороне от этой беды и пожертвовал деньги на ликвидацию последствий наводнения.

"Нам всем грустно видеть, какая трагедия постигла людей на юге Польши. Существуют определенные разногласия между клубами, но усилия по оказанию помощи не имеют никаких цветов. Я наблюдаю за тем, как болельщики организовываются и помогают друг другу бороться с последствиями наводнения. Я всегда был и буду с болельщиками, именно поэтому я решил пожертвовать 100 000 злотых на сборник "Kibice dla powodzian - Śląsk zawsze razem!" Ассоциации сторонников Великой Силезии.

К сожалению, вода затопила дома не только жителей Нижней Силезии, но и Силезского и Опольского воеводств, среди которых много наших сторонников. По этой причине я передаю вторые 100 000 злотых Фонду Górnik Zabrze, с которым мы совместно закупим необходимое на данный момент оборудование, а ребята из Торсиды распределят его среди тех, кто в этом нуждается", - говорится в заявлении Лукаша Подольского на его странице Х.

По последним данным, в результате наводнений в Европе, которые образовал шторм "Борис", погибли по меньшей мере 23 человека, из них семеро в Польше.

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Источник:
Лукаш Подольський
Опубликовал: Александр Гресь
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