Пети: Роналду можно считать лучшим примером для подражания в истории футбола

Бывший полузащитник "Барселоны", "Арсенала", "Челси" и сборной Франции Эмманюэль Пети высказался о Криштиану Роналду, форварде "Аль-Насра".

"Роналду можно считать лучшим примером для подражания в истории футбола, если взглянуть на то, откуда он пришел и где сейчас в возрасте 39 лет.

Он пришел из "Спортинга" и шаг за шагом строил свою карьеру, чтобы стать звездным игроком. Он стремился побить все рекорды, и он этого достиг.

Я уважаю спортсменов, которые не только хотят достичь вершины, но также остаются на ней".