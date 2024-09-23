Пети: Роналду можно считать лучшим примером для подражания в истории футбола
Бывший полузащитник сборной Франции высказался о Роналду
Х: Fabrizio Romano
Бывший полузащитник "Барселоны", "Арсенала", "Челси" и сборной Франции Эмманюэль Пети высказался о Криштиану Роналду, форварде "Аль-Насра".
"Роналду можно считать лучшим примером для подражания в истории футбола, если взглянуть на то, откуда он пришел и где сейчас в возрасте 39 лет.
Он пришел из "Спортинга" и шаг за шагом строил свою карьеру, чтобы стать звездным игроком. Он стремился побить все рекорды, и он этого достиг.
Я уважаю спортсменов, которые не только хотят достичь вершины, но также остаются на ней".
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Источник:Тvkampen
Опубликовал: Екатерина Власова
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