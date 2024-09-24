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Известно, почему Роналду пропустил матч саудовского Кубка

Общие новости
Известно, почему Роналду пропустил матч саудовского Кубка

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 23 сентября, "Аль-Наср" минимально обыграл "Аль-Хазем" (2:1) на выезде в рамках 1/16 финала Кубка короля Саудовской Аравии.

Как сообщает Al-Jazirah, звёздный форвард гостей Криштиану Роналду не принимал участия в матче по инициативе главного тренера команды Стефано Пиоли. В планы итальянского специалиста входило предоставление отдыха 39-летнему футболисту перед важными матчами в национальном чемпионате и азиатской Лиге чемпионов.

На счету Роналду 5 забитых мячей и 2 ассиста в 6 турнирах в текущем сезоне.

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Криштиану Роналду Саудовская Аравия Аль-Наср
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Источник:
Al-Jazirah
Опубликовал: Александр Бураков
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