ФИФА не будет отстранять Израиль от международных турниров
Запрос Палестины не удовлетворён
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Международная федерация футбола (ФИФА) не будет применять санкции против израильских команд и национальные сборные от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает One.
После обсуждений этого вопроса ФИФА не удовлетворит требование ассоциации Палестинской автономии. Решение будет окончательно утверждено на конференции организации в начале октября.
Напомним, в конце прошлого августа ФИФА получила независимую юридическую оценку предложений Палестинской футбольной ассоциации против Футбольной ассоциации Израиля. УЕФА сообщил Палестинской ассоциации, что они могут подать жалобу в Дисциплинарный комитет ФИФА по поводу утверждений о том, что пять израильских клубов играют на "оккупированных территориях".
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