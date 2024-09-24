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ФИФА не будет отстранять Израиль от международных турниров

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Запрос Палестины не удовлетворён

ФИФА не будет отстранять Израиль от международных турниров

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Международная федерация футбола (ФИФА) не будет применять санкции против израильских команд и национальные сборные от участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает One.

После обсуждений этого вопроса ФИФА не удовлетворит требование ассоциации Палестинской автономии. Решение будет окончательно утверждено на конференции организации в начале октября.

Напомним, в конце прошлого августа ФИФА получила независимую юридическую оценку предложений Палестинской футбольной ассоциации против Футбольной ассоциации Израиля. УЕФА сообщил Палестинской ассоциации, что они могут подать жалобу в Дисциплинарный комитет ФИФА по поводу утверждений о том, что пять израильских клубов играют на "оккупированных территориях".

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Источник:
One
Опубликовал: Александр Бураков
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