Бывший игрок Ювентуса и Барселоны близок к тому, чтобы перейти в клуб страны-террориста

34-летний Миралем Пьянич летом стал свободным агентом. Футболист покинул Объединенные Арабские Эмираты и "Аль-Шарджу", в которой играл в течение последних двух лет и теперь ищет новое место для продолжения своей карьеры.

Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на боснийские медиа, опытный полузащитник близок к тому, чтобы выступать в московском "цска". Игрок будет получать в российском клубе зарплату в размере 2 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Миралем Пьянич сыграл 34 матча и отметился 11 ассистами.