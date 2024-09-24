Бывший игрок Ювентуса и Барселоны близок к тому, чтобы перейти в клуб страны-террориста
Речь идет о Миралеме Пьяниче
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
34-летний Миралем Пьянич летом стал свободным агентом. Футболист покинул Объединенные Арабские Эмираты и "Аль-Шарджу", в которой играл в течение последних двух лет и теперь ищет новое место для продолжения своей карьеры.
Как сообщает Foot Mercato со ссылкой на боснийские медиа, опытный полузащитник близок к тому, чтобы выступать в московском "цска". Игрок будет получать в российском клубе зарплату в размере 2 млн евро.
Добавим, что в прошлом сезоне Миралем Пьянич сыграл 34 матча и отметился 11 ассистами.
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Источник:Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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