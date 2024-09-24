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Фанаты Партизана избили тренера из-за поражения команды против Црвены Звезды

Общие новости

Произошла неприятная ситуация

Фанаты Партизана избили тренера из-за поражения команды против Црвены Звезды

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Srdjan Stevanovic

Новина українською

В матче сербской Суперлиги "Партизан" потерпел поражение от "Црвены Звезды" (0:4). Это вызвало возмущение среди болельщиков белградской команды.

После финального свистка разъяренные фанаты напали на наставника команды Александара Станоевича, а помощник тренера Марко Йованович получил травму руки.

Напомним, что ближайший матч "Партизана" состоится 29 сентября. Команда сыграет против "Лучаны".

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Партизан (Белград) Црвена Звезда (Белград)
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Источник:
Partizan
Опубликовал: Екатерина Власова
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