Фанаты Партизана избили тренера из-за поражения команды против Црвены Звезды
Произошла неприятная ситуация
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Srdjan Stevanovic
В матче сербской Суперлиги "Партизан" потерпел поражение от "Црвены Звезды" (0:4). Это вызвало возмущение среди болельщиков белградской команды.
После финального свистка разъяренные фанаты напали на наставника команды Александара Станоевича, а помощник тренера Марко Йованович получил травму руки.
???? Konferencija za medije posle završenog 174. , ,večitog derbija"https://t.co/fDS4Vm2EwX pic.twitter.com/EpE5BVfGZT— FK Partizan (@FKPartizanBG) September 23, 2024
Напомним, что ближайший матч "Партизана" состоится 29 сентября. Команда сыграет против "Лучаны".
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Источник:Partizan
Опубликовал: Екатерина Власова
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