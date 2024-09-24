После беспорядков на Венском дерби руководство лиги временно запретило выездным фанатам посещать матчи команд

После массовых беспорядков во время воскресного матча между "Рапидом" и "Аустрией" в Вене, было принято решение о запрете выездных болельщиков на следующих четырех дерби.

Как сообщает ВВС, на стадионе после финального свистка произошла массовая драка, в которой пострадали 13 человек, среди которых 10 полицейских и 3 болельщика. Фанаты обоих клубов подожгли пиротехнику перед матчем, а во время игры произошли жестокие столкновения.

Поэтому руководство лиги, клубы "Рапид" и "Аустрия" совместно приняли решение временно запретить выездным болельщикам посещать матчи.