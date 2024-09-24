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После беспорядков на Венском дерби руководство лиги временно запретило выездным фанатам посещать матчи команд

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На стадионе произошла массовая драка

После беспорядков на Венском дерби руководство лиги временно запретило выездным фанатам посещать матчи команд

ВВС

Новина українською

После массовых беспорядков во время воскресного матча между "Рапидом" и "Аустрией" в Вене, было принято решение о запрете выездных болельщиков на следующих четырех дерби.

Как сообщает ВВС, на стадионе после финального свистка произошла массовая драка, в которой пострадали 13 человек, среди которых 10 полицейских и 3 болельщика. Фанаты обоих клубов подожгли пиротехнику перед матчем, а во время игры произошли жестокие столкновения.

Поэтому руководство лиги, клубы "Рапид" и "Аустрия" совместно приняли решение временно запретить выездным болельщикам посещать матчи.

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Рапид (Вена) Аустрия (Вена)
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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