"Нет никого лучше". Неймар поддержал Винисиуса в борьбе за Золотой мяч
28 октября состоится церемония вручения Золотого мяча
Getty Images/Global Images Ukraine
Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 28 октября. Одним из претендентов на эту награду - бразильский левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор.
Неймар, игрок "Аль-Хиляля", выразил поддержку своему соотечественнику в борьбе за престижную индивидуальную награду:
"Конечно, я буду поддерживать Винисиуса Жуниора, чтобы он выиграл "Золотой мяч". Лучшего кандидата нет".
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Источник:Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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Вarcelinius
25.09.2024 в 00:19
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