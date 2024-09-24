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"Нет никого лучше". Неймар поддержал Винисиуса в борьбе за Золотой мяч

Общие новости
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28 октября состоится церемония вручения Золотого мяча

"Нет никого лучше". Неймар поддержал Винисиуса в борьбе за Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 28 октября. Одним из претендентов на эту награду - бразильский левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор.

Неймар, игрок "Аль-Хиляля", выразил поддержку своему соотечественнику в борьбе за престижную индивидуальную награду:

"Конечно, я буду поддерживать Винисиуса Жуниора, чтобы он выиграл "Золотой мяч". Лучшего кандидата нет".

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Винисиус Неймар Золотой мяч
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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
25.09.2024 в 00:19
В борьбе за Золотой мяч... ахахахаха! А там шо, какая-то ещё борьба? Назначили шлемазла и всё. Борьба блъ..
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
25.09.2024 в 00:19
В борьбе за Золотой мяч... ахахахаха! А там шо, какая-то ещё борьба? Назначили шлемазла и всё. Борьба блъ..
Ответить
0
0

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