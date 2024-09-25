Олимпиакос проявляет интерес к экс-игроку Наполи

Прошлый сезон Адам Унас провел в аренде в "Лилле", а с 1 июля игрок вышел на рынок свободных агентов. С тех пор появлялось немало информации о его продолжении карьеры в "Бетис" или в клубах из Саудовской Аравии, однако переговоры в вышеупомянутых направлениях завершились ничем.

По информации французского медиа, греческий "Олимпиакос" сейчас ведет переговоры с 27-летним вингером. Алжирец очень заинтересован в проекте пирейского клуба и ожидается, что он подпишет двухлетний контракт с новой командой.

Добавим, что в прошлом сезоне Адам Унас провел 26 матчей и отметился 2 голами.