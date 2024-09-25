Олимпиакос проявляет интерес к экс-игроку Наполи
Об этом сообщает Foot Mercato
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Прошлый сезон Адам Унас провел в аренде в "Лилле", а с 1 июля игрок вышел на рынок свободных агентов. С тех пор появлялось немало информации о его продолжении карьеры в "Бетис" или в клубах из Саудовской Аравии, однако переговоры в вышеупомянутых направлениях завершились ничем.
По информации французского медиа, греческий "Олимпиакос" сейчас ведет переговоры с 27-летним вингером. Алжирец очень заинтересован в проекте пирейского клуба и ожидается, что он подпишет двухлетний контракт с новой командой.
Добавим, что в прошлом сезоне Адам Унас провел 26 матчей и отметился 2 голами.
Популярное сейчас
- Примера. Реал Мадрид — Алавес 3:2. Ярко начали, но рано успокоились
- Трамп: Зеленский - величайший торговец в истории
- Главный тренер сборной Украины по футзалу прокомментировал выход команды в 1/4 финала чемпионата мира
- Ассист Мудрика, Попов и Миколенко здоровы, известен будущий обладатель Золотого мяча. Главные новости за 24 сентября
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО