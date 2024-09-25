Бывший игрок ПСЖ и Севильи может перейти в катарскую Аль-Гарафу

В мае прошлого года вратарь Серхио Рико пережил серьезный несчастный случай. Он упал с лошади, после чего животное ударило его по голове. Из-за полученных травм он провел несколько недель в коме. К счастью, испанец выздоровел и может продолжать свою спортивную карьеру. Футболист с первого июля находится в поиске нового клуба, поскольку его контракт с "ПСЖ" закончился.

Сообщается, что вратарь подпишет контракт с "Аль-Гарафой". Переговоры между двумя сторонами находятся на завершающей стадии. Ожидается, что 31-летний голкипер станет следующим испанцем, который присоединится к катарскому клубу. Ранее к "Аль-Гарафе" присоединились Хоселу и Родриго Морено.



Exclusiva.



Sergio Rico está a punto de tener un nuevo destino: negociación muy avanzada con el Al-Gharafa.



Se encontrará con compatriotas como el ex madridista Joselu o Rodrigo Moreno.



El portero sevillano, completamente recuperado del accidente que sufrió en mayo de 2023, … pic.twitter.com/kFcemnoMxX — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 24, 2024

Добавим, что сейчас катарский клуб занимает четвертое место в чемпионате. Команда набрала восемь очков в пяти турах.