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Бывший игрок ПСЖ и Севильи может перейти в катарскую Аль-Гарафу

Общие новости

Об этом сообщает журналист Маттео Моретто

Бывший игрок ПСЖ и Севильи может перейти в катарскую Аль-Гарафу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В мае прошлого года вратарь Серхио Рико пережил серьезный несчастный случай. Он упал с лошади, после чего животное ударило его по голове. Из-за полученных травм он провел несколько недель в коме. К счастью, испанец выздоровел и может продолжать свою спортивную карьеру. Футболист с первого июля находится в поиске нового клуба, поскольку его контракт с "ПСЖ" закончился.

Сообщается, что вратарь подпишет контракт с "Аль-Гарафой". Переговоры между двумя сторонами находятся на завершающей стадии. Ожидается, что 31-летний голкипер станет следующим испанцем, который присоединится к катарскому клубу. Ранее к "Аль-Гарафе" присоединились Хоселу и Родриго Морено.

Добавим, что сейчас катарский клуб занимает четвертое место в чемпионате. Команда набрала восемь очков в пяти турах.

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Источник:
Маттео Моретто
Опубликовал: Александр Гресь
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