Бывший игрок ПСЖ и Севильи может перейти в катарскую Аль-Гарафу
Об этом сообщает журналист Маттео Моретто
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В мае прошлого года вратарь Серхио Рико пережил серьезный несчастный случай. Он упал с лошади, после чего животное ударило его по голове. Из-за полученных травм он провел несколько недель в коме. К счастью, испанец выздоровел и может продолжать свою спортивную карьеру. Футболист с первого июля находится в поиске нового клуба, поскольку его контракт с "ПСЖ" закончился.
Сообщается, что вратарь подпишет контракт с "Аль-Гарафой". Переговоры между двумя сторонами находятся на завершающей стадии. Ожидается, что 31-летний голкипер станет следующим испанцем, который присоединится к катарскому клубу. Ранее к "Аль-Гарафе" присоединились Хоселу и Родриго Морено.
Exclusiva.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 24, 2024
Sergio Rico está a punto de tener un nuevo destino: negociación muy avanzada con el Al-Gharafa.
Se encontrará con compatriotas como el ex madridista Joselu o Rodrigo Moreno.
El portero sevillano, completamente recuperado del accidente que sufrió en mayo de 2023, … pic.twitter.com/kFcemnoMxX
Добавим, что сейчас катарский клуб занимает четвертое место в чемпионате. Команда набрала восемь очков в пяти турах.
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