Тренер Аль-Хилаля - о возвращении Неймара: Оценим его состояние в январе
Жезуш рассказал о 32-летнем левом вингере команды
Getty Images/Global Images Ukraine
Жорже Жезуш, главный тренер "Аль-Хиляля", высказался о состоянии здоровья игрока команды Неймара.
"Неймар - очень важный игрок, и не только для "Аль-Хиляля", но и для всей лиги в целом. Однако я не могу назвать точную дату его возвращения. Мы еще раз оценим его состояние в январе".
Напомним, 32-летний бразилец не играл с октября прошлого года. Тогда он порвал крестообразную связку колена.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Goal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сборная Украины по футзалу получила соперника по четвертьфиналу ЧМ-2024
- Игрок Полесья получит вызов в сборную Украины - Источник
- Динамо – Лацио. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 25.09.2024
- Marca назвала будущего обладателя Золотого мяча
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн