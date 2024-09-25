Тренер Аль-Хилаля - о возвращении Неймара: Оценим его состояние в январе

Жорже Жезуш, главный тренер "Аль-Хиляля", высказался о состоянии здоровья игрока команды Неймара.

"Неймар - очень важный игрок, и не только для "Аль-Хиляля", но и для всей лиги в целом. Однако я не могу назвать точную дату его возвращения. Мы еще раз оценим его состояние в январе".