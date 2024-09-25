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Тренер Аль-Хилаля - о возвращении Неймара: Оценим его состояние в январе

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Жезуш рассказал о 32-летнем левом вингере команды

Тренер Аль-Хилаля - о возвращении Неймара: Оценим его состояние в январе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Жорже Жезуш, главный тренер "Аль-Хиляля", высказался о состоянии здоровья игрока команды Неймара.

"Неймар - очень важный игрок, и не только для "Аль-Хиляля", но и для всей лиги в целом. Однако я не могу назвать точную дату его возвращения. Мы еще раз оценим его состояние в январе".

Напомним, 32-летний бразилец не играл с октября прошлого года. Тогда он порвал крестообразную связку колена.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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