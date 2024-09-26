  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Переживший кому экс-вратарь ПСЖ отправился в катарский клуб

Общие новости

Шанс набрать игровой тонус

Переживший кому экс-вратарь ПСЖ отправился в катарский клуб

AL Gharafa

Новина українською

Испанский голкипер Серхио Рико стал игроком катарской "Аль-Гарафы".

Срок трудового соглашения между сторонами пока что неизвестен.

Последним клубом Рико был "Пари Сен-Жермен", который он покинул этим летом на правах свободного агента.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В мае 2023 года испанец получил тяжелую травму головы после падения с лошади, из-за чего провёл несколько недель в коме.

Также Серхио защищал цвета "Севильи", "Фулхэма", "Мальорки" и "Севильи Атлетико".

По теме
yellow-arrow
Балотелли может продолжить карьеру в чемпионате Болгарии
yellow-arrow
Анри: Вам понравился предыдущий Евро? Лучшие игроки были уставшими
yellow-arrow
Бывший полузащитник ПСЖ и Севильи перейдет в кипрский Анортосис
Аль-Гарафа Серхио Рико трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости