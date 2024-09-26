Переживший кому экс-вратарь ПСЖ отправился в катарский клуб

Испанский голкипер Серхио Рико стал игроком катарской "Аль-Гарафы".

Срок трудового соглашения между сторонами пока что неизвестен.

Последним клубом Рико был "Пари Сен-Жермен", который он покинул этим летом на правах свободного агента.

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В мае 2023 года испанец получил тяжелую травму головы после падения с лошади, из-за чего провёл несколько недель в коме.

Также Серхио защищал цвета "Севильи", "Фулхэма", "Мальорки" и "Севильи Атлетико".