Переживший кому экс-вратарь ПСЖ отправился в катарский клуб
Шанс набрать игровой тонус
AL Gharafa
Испанский голкипер Серхио Рико стал игроком катарской "Аль-Гарафы".
Срок трудового соглашения между сторонами пока что неизвестен.
Последним клубом Рико был "Пари Сен-Жермен", который он покинул этим летом на правах свободного агента.
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В мае 2023 года испанец получил тяжелую травму головы после падения с лошади, из-за чего провёл несколько недель в коме.
Также Серхио защищал цвета "Севильи", "Фулхэма", "Мальорки" и "Севильи Атлетико".
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Источник:Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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