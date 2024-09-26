Бывший полузащитник ПСЖ и Севильи перейдет в кипрский Анортосис
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опытный Гжегож Крыховяк с июля находится в статусе свободного агента после того, как завершился контракт с саудовской "Абха". Впрочем, 34-летний опорник не намерен завершать свою карьеру.
Сообщается, что польский полузащитник достиг принципиальной договоренности с "Анортосисом Фамагуста". Соглашение с кипрским клубом будет активировано после прохождения медицинского обследования. Контракт будет рассчитан на один год.
Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την κατ' αρχήν συμφωνία της με τον ποδοσφαιριστή Grzegorz Krychowiak. Η συμφωνία θα ενεργοποιηθεί μετά τις ιατρικές εξετάσεις. pic.twitter.com/vb3iywm6g8— Anorthosis Famagusta FC (@anorthosisfc) September 26, 2024
Добавим, что в прошлом сезоне Гжегож Крыховяк провел 36 матчей, где отметился 9 голами и результативной передачей.
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