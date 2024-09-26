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Бывший полузащитник ПСЖ и Севильи перейдет в кипрский Анортосис

Общие новости

Об этом говорится на сайте клуба

Бывший полузащитник ПСЖ и Севильи перейдет в кипрский Анортосис

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Опытный Гжегож Крыховяк с июля находится в статусе свободного агента после того, как завершился контракт с саудовской "Абха". Впрочем, 34-летний опорник не намерен завершать свою карьеру.

Сообщается, что польский полузащитник достиг принципиальной договоренности с "Анортосисом Фамагуста". Соглашение с кипрским клубом будет активировано после прохождения медицинского обследования. Контракт будет рассчитан на один год.

Добавим, что в прошлом сезоне Гжегож Крыховяк провел 36 матчей, где отметился 9 голами и результативной передачей.

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Гжегож Крыховяк Анортосис (Фамагуста)
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Источник:
Анортосіс
Опубликовал: Александр Гресь
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