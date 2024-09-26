Анри: Вам понравился предыдущий Евро? Лучшие игроки были уставшими
Мнение легендарного экс-форварда
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Бывший нападающий "Барселоны" и "Арсенала" Тьерри Анри раскритиковал слишком плотный календарь в современном футболе.
"Как по мне, они проводят слишком много игр. Они стали выступать без удовольствия.
Вам понравился предыдущий Евро? Лучшие игроки были уставшими. Мне плевать, что говорят другие: они были уставшими!
Мне хочется видеть лучшую версию игроков на поле. Не хочу смотреть, как "Манчестер Сити" оставляет на скамейке запасных Родри и Фодена уже в начале сезона, чтобы дать им отдохнуть", - сказал француз в эфире CBS Sports.
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Источник:CBS Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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