Балотелли может продолжить карьеру в чемпионате Болгарии

34-летний Марио Балотелли может в скором времени перейти в софийский ЦСКА.

Как сообщает topsport.bg, болгарский клуб уже ведёт переговоры с итальянским нападающим.

Последним клубом в карьере Марио был турецкий "Адана Демирспор". После окончания сезона 2023/24 он стал свободным агентом.

На протяжении своей карьеры Балотелли выступал за такие известные клубы, как "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", "Ницца" и "Марсель".

На счету форварда 14 голов в 36 матчах за сборную Италии.