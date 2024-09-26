Балотелли может продолжить карьеру в чемпионате Болгарии
А там и до УПЛ недалеко
Getty Images/Global Images Ukraine
34-летний Марио Балотелли может в скором времени перейти в софийский ЦСКА.
Как сообщает topsport.bg, болгарский клуб уже ведёт переговоры с итальянским нападающим.
Последним клубом в карьере Марио был турецкий "Адана Демирспор". После окончания сезона 2023/24 он стал свободным агентом.
На протяжении своей карьеры Балотелли выступал за такие известные клубы, как "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", "Ницца" и "Марсель".
На счету форварда 14 голов в 36 матчах за сборную Италии.
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Источник:topsport.bg
Опубликовал: Александр Бураков
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storm_ua (Николаев)
26.09.2024 в 16:19
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