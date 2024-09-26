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Балотелли может продолжить карьеру в чемпионате Болгарии

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А там и до УПЛ недалеко

Балотелли может продолжить карьеру в чемпионате Болгарии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

34-летний Марио Балотелли может в скором времени перейти в софийский ЦСКА.

Как сообщает topsport.bg, болгарский клуб уже ведёт переговоры с итальянским нападающим.

Последним клубом в карьере Марио был турецкий "Адана Демирспор". После окончания сезона 2023/24 он стал свободным агентом.

На протяжении своей карьеры Балотелли выступал за такие известные клубы, как "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", "Ницца" и "Марсель".

На счету форварда 14 голов в 36 матчах за сборную Италии.

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Источник:
topsport.bg
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
26.09.2024 в 16:19
sticker
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Комментарии 1
storm_ua (Николаев)
26.09.2024 в 16:19
sticker
Ответить
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