"Я никогда ничего не говорил против россии". Пьянич подписал контракт с ЦСКА

26 сентября 34-летний Миралем Пьянич подписал контракт с "ЦСКА" до июня 2025 года.

Футболист извинился за призыв, который был два года назад, – не играть товарищеский матч со сборной россии.

"Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против россии и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться.

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Безусловно, сейчас для российского футбола наступило непростое время. Я приехал из страны, которая пережила войну, и знаю, что это такое. Я понимаю, как политика влияет на спорт.