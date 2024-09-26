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"Я никогда ничего не говорил против россии". Пьянич подписал контракт с ЦСКА

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Футболист извинился перед российскими болельщиками

"Я никогда ничего не говорил против россии". Пьянич подписал контракт с ЦСКА

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

26 сентября 34-летний Миралем Пьянич подписал контракт с "ЦСКА" до июня 2025 года.

Футболист извинился за призыв, который был два года назад, – не играть товарищеский матч со сборной россии.

"Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против россии и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться.

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Безусловно, сейчас для российского футбола наступило непростое время. Я приехал из страны, которая пережила войну, и знаю, что это такое. Я понимаю, как политика влияет на спорт.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
26.09.2024 в 19:46
Ще один підарок
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
26.09.2024 в 19:46
Ще один підарок
Ответить
0
0

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