"Я никогда ничего не говорил против россии". Пьянич подписал контракт с ЦСКА
Футболист извинился перед российскими болельщиками
Getty Images / Global Images Ukraine
26 сентября 34-летний Миралем Пьянич подписал контракт с "ЦСКА" до июня 2025 года.
Футболист извинился за призыв, который был два года назад, – не играть товарищеский матч со сборной россии.
"Знаю, что сейчас многие обсуждают мои слова двухлетней давности, однако я никогда ничего не говорил против россии и российского футбола. Мне жаль, если моя речь кого-то обидела, поэтому готов извиниться.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Безусловно, сейчас для российского футбола наступило непростое время. Я приехал из страны, которая пережила войну, и знаю, что это такое. Я понимаю, как политика влияет на спорт.
Читайте такжеПьянич завершил карьеру в сборной
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
26.09.2024 в 19:46
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- "Им надо снова идти в школу, а не в ЛЕ играть". Сабо уничтожил защитников Динамо
- "Пусть еще татуировку себе на лбу сделает". Сабо разнес лидера Динамо
- Травма Себальоса: спортивный врач озвучил возможные сроки возвращения
- Marca назвала будущего обладателя Золотого мяча
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1