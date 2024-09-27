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Жорже Жезуш: саудовская лига войдёт в пятёрку лучших в мире к ЧМ-2034

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Смелый прогноз специалиста

Жорже Жезуш: саудовская лига войдёт в пятёрку лучших в мире к ЧМ-2034

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Аль-Хиляля" Жоржи Жезуш рассказал о чемпионате Саудовской Аравии и своих впечатлениях от этой страны.

"Саудовская Аравия - великая страна, страна, где есть правила и безопасность. В Европе ничего этого нет. Это страна, где любой гражданин чувствует себя в безопасности. Это страна с огромным потенциалом для развития. Я думаю, что в ближайшие 10 лет Саудовская Аравия должна стать страной, на которую стоит обратить внимание, не только в футболе, но и в любой другой сфере деятельности в мире.

Саудовскую лигу нельзя сравнивать с португальской. Она просто на другом уровне. В каждой команде здесь по десять иностранцев, почти все они игроки национальной сборной. С Португалией это просто невозможно сравнивать.

К тому времени, как состоится чемпионат мира 2034 года (в Саудовской Аравии - прим.) - эта лига войдет в пятерку лучших в мире. Я в этом не сомневаюсь", - спрогнозировал португалец в интервью A Bola.

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Португалия Жорже Жезуш Саудовская Аравия Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
A Bola
Опубликовал: Александр Бураков
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