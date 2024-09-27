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Египетский Замалек интересуется легендой Реала Серхио Рамосом

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Уже ведутся переговоры между сторонами

Египетский Замалек интересуется легендой Реала Серхио Рамосом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Серхио Рамос в дальнейшем остается свободным агентом. В течение длительного времени защитника связывали с большим количеством клубов, однако все было безрезультатно. Как сообщает испанское издание AS, сын вице-президента египетского "Замалека" Али Хишам Наср подтвердил, что его клуб ведет переговоры по переходу испанского игрока.

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""Замалек" - великий клуб и заслуживает таких игроков, как Рамос. Мы рассматриваем сделку с Рамосом не только как нечто хорошее в спортивном плане, но и для маркетинга. Игрок свободен, и подписать его было бы большой выгодой. Любой клуб в мире хочет Рамоса", - заявил Али Хишам Наср. Посредник "Замалека" сказал, что существуют еще небольшие финансовые разногласия между игроком и клубом.

"Я связался с агентами Серхио, и игрок не отрицает своего приезда в Египет. Финансовые разногласия между испанским защитником и клубом не такие уж и большие. Переговоры не закончены, они просто отложены до завершения Суперкубка Африки", - сообщил посредник египтян Омар Заалук.

Добавим, что в прошлом сезоне Серхио Рамос провел 37 матчах во всех турнирах, где отметился 7 голами и результативной передачей.

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Серхио Рамос Замалек (Египет)
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Гресь
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