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Фанаты устроили настоящее шоу перед матчем четвертьфинала Копа Либертадорес между Пеньяролем и Фламенго

Общие новости

Незабываемая атмосфера

Фанаты устроили настоящее шоу перед матчем четвертьфинала Копа Либертадорес между Пеньяролем и Фламенго

EPLargento

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Второй матч между "Пеньяролем" и "Фламенго" в рамках четвертьфинала Копа Либертадорес стал одним из самых горячих в этом сезоне. А все благодаря невероятной поддержке уругвайских болельщиков.

Перед матчем фанаты устроили настоящее шоу, создав незабываемую атмосферу на стадионе.

В итоге команды сыграли вничью, но благодаря забитому голу в первом матче "Пеньяроль" выходит в полуфинал.

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Пеньяроль (Уругвай) Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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