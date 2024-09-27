Фанаты устроили настоящее шоу перед матчем четвертьфинала Копа Либертадорес между Пеньяролем и Фламенго

Второй матч между "Пеньяролем" и "Фламенго" в рамках четвертьфинала Копа Либертадорес стал одним из самых горячих в этом сезоне. А все благодаря невероятной поддержке уругвайских болельщиков.

Перед матчем фанаты устроили настоящее шоу, создав незабываемую атмосферу на стадионе.

Una nueva función de la mejor hinchada de América. Miren y aprendan.



TE AMO PEÑAROL ???????? pic.twitter.com/uZ8eFIel0O — Premier League Argento (@EPLargento) September 27, 2024

В итоге команды сыграли вничью, но благодаря забитому голу в первом матче "Пеньяроль" выходит в полуфинал.