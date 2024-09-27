Фанаты устроили настоящее шоу перед матчем четвертьфинала Копа Либертадорес между Пеньяролем и Фламенго
Незабываемая атмосфера
EPLargento
Второй матч между "Пеньяролем" и "Фламенго" в рамках четвертьфинала Копа Либертадорес стал одним из самых горячих в этом сезоне. А все благодаря невероятной поддержке уругвайских болельщиков.
Перед матчем фанаты устроили настоящее шоу, создав незабываемую атмосферу на стадионе.
Una nueva función de la mejor hinchada de América. Miren y aprendan.— Premier League Argento (@EPLargento) September 27, 2024
TE AMO PEÑAROL ???????? pic.twitter.com/uZ8eFIel0O
В итоге команды сыграли вничью, но благодаря забитому голу в первом матче "Пеньяроль" выходит в полуфинал.
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