Жезуш – об отказе Кумана от игроков из саудовского первенства: Он говорит о своей лиге, которая одна из самых слабых в Европе
Экс-наставник Бенфики категорически не согласен с таким решением
AlHilal Saudi Club у Twitter
Главный тренер сборной Нидерландов негативно принял решение 26-летнего Стевена Бергвейна, который перешел из "Аякса" в чемпионат Саудовской Аравии. Куман назвал это отсутствием спортивных амбиций и заявил, что не будет вызывать футболиста в сборную.
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Главный тренер "Аль-Хиляля" Жорже Жезуш не соглашается с позицией коллеги.
"Он говорит о своей лиге, которая, не то чтобы второй дивизион, но одна из самых слабых в Европе. У него нет морального права говорить, он не знает саудовской лиги.
А игроков, которые есть в саудовских командах, сравнивать с футболистами голландской лиги просто невозможно", – сказал специалист в интервью A Bola.
Бергвейн присоединился к "Аль-Иттихаду". У него уже был опыт выступлений за пределами родины – в АПЛ (“Тоттенхэм”, 2020-2022).
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