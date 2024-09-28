ФИФА дисквалифицировала голкипера Аргентины Мартинеса на 2 матча за неподобающее поведение

Ассоциация футбола Аргентины сообщила, что Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал голкипера сборной Эмилиано Мартинеса на 2 матча. Все из-за оскорбительного поведения и нарушения принципов честной игры в недавних играх.

В поединке против Чили (3:0) аргентинец продемонстрировал фанам трофей победителя Кубка Америки, приложив его к паху. В матче против Колумбии Мартинес после финального свистка толкнул оператора.

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Теперь футболист пропустит поединки против Венесуэлы и Боливии, которые запланированы на 11-е и 16-е октября соответственно.