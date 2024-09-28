  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

ФИФА дисквалифицировала голкипера Аргентины Мартинеса на 2 матча за неподобающее поведение

Общие новости

Помним о его жестах

ФИФА дисквалифицировала голкипера Аргентины Мартинеса на 2 матча за неподобающее поведение

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ассоциация футбола Аргентины сообщила, что Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал голкипера сборной Эмилиано Мартинеса на 2 матча. Все из-за оскорбительного поведения и нарушения принципов честной игры в недавних играх.

В поединке против Чили (3:0) аргентинец продемонстрировал фанам трофей победителя Кубка Америки, приложив его к паху. В матче против Колумбии Мартинес после финального свистка толкнул оператора.

Читайте такжеЭмилиано Мартинес повторил своё скандальное празднование после победы на ЧМ-2022

Теперь футболист пропустит поединки против Венесуэлы и Боливии, которые запланированы на 11-е и 16-е октября соответственно.

По теме
yellow-arrow
Арсенал заинтересовался Вирцом. Байер хочет за игрока баснословные деньги
yellow-arrow
Моуринью: Во всех клубах, в которых я был, я завоевывал трофеи. Кроме Тоттенхэма
yellow-arrow
Жезуш – об отказе Кумана от игроков из саудовского первенства: Он говорит о своей лиге, которая одна из самых слабых в Европе
Аргентина Эмилиано Мартинес
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
afa.com.ar
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости