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Арсенал заинтересовался Вирцом. Байер хочет за игрока баснословные деньги

Общие новости

Кто же решится отдать столько миллионов?

Арсенал заинтересовался Вирцом. Байер хочет за игрока баснословные деньги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитником "Байера" Флорианом Вирцом заинтересовался "Арсенал". Об этом сообщает журналист Кристиан Фалк.

По информации источника, 21-летний Вирц хочет покинуть "Байер" в летнее трансферное окно. Клуб хочет получить за футболиста 150 миллионов долларов.

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Ранее была информация, что немец находится в сфере интересов "Реала", "Баварии" и "Манчестер Сити". Контракт Вирца с "Байером" рассчитан до лета 2027-го года.https://x.com/cfbayern/status/1839547379873132761

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Источник:
Крістіан Фалк
Опубликовал: Виктор Иванчук
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