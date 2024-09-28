Арсенал заинтересовался Вирцом. Байер хочет за игрока баснословные деньги
Кто же решится отдать столько миллионов?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитником "Байера" Флорианом Вирцом заинтересовался "Арсенал". Об этом сообщает журналист Кристиан Фалк.
По информации источника, 21-летний Вирц хочет покинуть "Байер" в летнее трансферное окно. Клуб хочет получить за футболиста 150 миллионов долларов.
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Ранее была информация, что немец находится в сфере интересов "Реала", "Баварии" и "Манчестер Сити". Контракт Вирца с "Байером" рассчитан до лета 2027-го года.https://x.com/cfbayern/status/1839547379873132761
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Источник:Крістіан Фалк
Опубликовал: Виктор Иванчук
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