Израиль ликвидировал лидера Хезболлы
Об этом объявили обе стороны
Фото: REUTERS/Aziz Taher
Сегодня, 28-го сентября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации лидера ливанской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы. Израильская армия сообщает, что 27-го сентября нанесла точечный удар по центральному штабу "Хезболлы", который находился под землей под жилым домом в районе Дахие в Бейруте.
Террористическая организация подтвердила гибель Насраллы и заявила, что продолжит борьбу с Израилем.
Кроме лидера "Хезболлы" был ликвидирован один из основателей группировки, командующий Южным фронтом группировки Али Карки, а также другие командиры.
Напомним, что "Хезболла" действует совместно с террористической организацией "ХАМАС" в войне против Израиля.
Популярное сейчас
- Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября
- Магучих показала, как обычно ходит пить кофе. Видео
- На Мудрика появился претендент в Ла Лиге
- "Я никогда ничего не говорил против россии". Пьянич подписал контракт с ЦСКА
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе