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Израиль ликвидировал лидера Хезболлы

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Об этом объявили обе стороны

Израиль ликвидировал лидера Хезболлы

Фото: REUTERS/Aziz Taher

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Сегодня, 28-го сентября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации лидера ливанской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы. Израильская армия сообщает, что 27-го сентября нанесла точечный удар по центральному штабу "Хезболлы", который находился под землей под жилым домом в районе Дахие в Бейруте.

Террористическая организация подтвердила гибель Насраллы и заявила, что продолжит борьбу с Израилем.

Кроме лидера "Хезболлы" был ликвидирован один из основателей группировки, командующий Южным фронтом группировки Али Карки, а также другие командиры.

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Напомним, что "Хезболла" действует совместно с террористической организацией "ХАМАС" в войне против Израиля.

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Израиль Ливан война
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Источник:
Israel Defense Forces
Опубликовал: Виктор Иванчук

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