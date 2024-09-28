Израиль ликвидировал лидера Хезболлы

Сегодня, 28-го сентября, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о ликвидации лидера ливанской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы. Израильская армия сообщает, что 27-го сентября нанесла точечный удар по центральному штабу "Хезболлы", который находился под землей под жилым домом в районе Дахие в Бейруте.

Террористическая организация подтвердила гибель Насраллы и заявила, что продолжит борьбу с Израилем.

Кроме лидера "Хезболлы" был ликвидирован один из основателей группировки, командующий Южным фронтом группировки Али Карки, а также другие командиры.

Напомним, что "Хезболла" действует совместно с террористической организацией "ХАМАС" в войне против Израиля.