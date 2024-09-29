Аль-Наср начал переговоры с Роналду о продлении контракта

"Аль-Наср" начал переговоры с нападающим Кришитану Роналду по продлению контракта. Об этом сообщает Николо Скира.

Текущая сделка завершается в июне 2025 года. Пока неизвестно, на сколько саудовцы хотят ее продлить.

Скира отмечает, что Роналду планирует сыграть на Чемпионате мира-2026. Таким образом, он может стать первым в истории футболистом, который примет участие в шести Мундиалях.

Криштиану выступает за Аль-Наср с января 2023 года. С тех пор он провел за саудовский клуб 71 матч и отличился 64 голами и 17 ассистами.

В текущем сезоне за семь матчей Роналду оформил восемь результативных действий (6+2).

В настоящее время "Аль-Наср" находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. От первого "Аль-Хиляля" отрыв составляет четыре очка.