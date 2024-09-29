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Олимпиакос Яремчука оформил переход 10-миллионного новичка

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Мощное усиление команды

Олимпиакос Яремчука оформил переход 10-миллионного новичка

Фото: ФК Олімпіакос

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Греческий "Олимпиакос" (Пирей) представил новичка. Им стал 27-летний полузащитник Юсуф Язиджи.

Переход произошел на правах свободного агента. Контракт подписан к лету 2027 года.

Предыдущим клубом турка был “Лилль”, который он официально покинул 1 июля. Также он играл за “Трабзонспор” и московский ЦСКА.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 10 миллионов евро.

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Олимпиакос (Пирей) Юсуф Языджи
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Источник:
Офіційний сайт Олімпіакоса
Опубликовал: Максим Кучер
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