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Неймар вернулся к тренировкам с Аль-Хилялем спустя 11 месяцев

Общие новости

Долгожданное возвращение приближается

Неймар вернулся к тренировкам с Аль-Хилялем спустя 11 месяцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Неймар сделал еще один шаг к возвращению в строй после ужасной травмы передней крестообразной связки.

Бразильский звёздный вингер возобновил тренировки в составе саудовского "Аль-Хиляля".

"Рад вернуться в группу… Теперь сплошная радость", - написал Ней на своей странице в Instagram.

Последний матч Неймар провёл 18 октября 2023 года в рамках квалификации на чемпионат мира-2026.

Контракт 32-летнего футболиста с "Аль-Хилялем" рассчитан до лета 2025 года.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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