Неймар вернулся к тренировкам с Аль-Хилялем спустя 11 месяцев
Долгожданное возвращение приближается
Getty Images/Global Images Ukraine
Неймар сделал еще один шаг к возвращению в строй после ужасной травмы передней крестообразной связки.
Бразильский звёздный вингер возобновил тренировки в составе саудовского "Аль-Хиляля".
"Рад вернуться в группу… Теперь сплошная радость", - написал Ней на своей странице в Instagram.
Последний матч Неймар провёл 18 октября 2023 года в рамках квалификации на чемпионат мира-2026.
Контракт 32-летнего футболиста с "Аль-Хилялем" рассчитан до лета 2025 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- СМИ раскрыли, сколько зарабатывает главный арбитр за один матч УПЛ
- Так засиял Антуан Гризманн: дед-португалец, приглашение на салфетке и обязательная калабаса мате
- Атлетико опубликовал заявление в связи со скандалом во время матча с Реалом
- Реал запретил Мбаппе посещать мадридское дерби - источник
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн