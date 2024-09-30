Дешам: Гризманн был и останется памятником французскому футболу, одним из величайших игроков в его истории
Трогательные слова экс-коуча Антуана
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на
"После долгих и тщательных размышлений Антуан решил завершить свою великолепную международную карьеру. Недавно мы долго обсуждали это. С тех пор как он дебютировал за сборную Франции десять лет назад, у нас с ним сложились доверительные и очень откровенные отношения.
Прощаться со сборной Франции всегда непросто. Особенно когда ты так хорошо ее представлял. Это требует мужества, ясности и честности, и Антуан не испытывал недостатка ни в одном из этих качеств. Это его заслуга.
Даже если его клубная карьера не закончена, Антуан был и останется памятником французскому футболу, одним из величайших игроков в его истории. Помимо 44 голов и 30 результативных передач, его вклад в результаты, которых мы добились за последнее десятилетие, огромен. Всегда движимый коллективным духом и самоотверженностью, редкой среди атакующих игроков, Антуан всегда был заслугой футбола и синей майки нашей команды. Он никогда не обманывал.
Конечно, я с большим волнением отмечаю его уход с международной арены. Мне часто говорили, что Антуан был моим любимцем. У нас действительно сложились очень крепкие отношения, которые останутся неизменными. От всего сердца благодарю тебя за все, мой Гризу", - приводит слова специалиста RMC Sport.
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