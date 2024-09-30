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Дешам: Гризманн был и останется памятником французскому футболу, одним из величайших игроков в его истории

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Трогательные слова экс-коуча Антуана

Дешам: Гризманн был и останется памятником французскому футболу, одним из величайших игроков в его истории

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на решение о завершении международной карьеры со стороны своего подопечного Антуана Гризманна.

"После долгих и тщательных размышлений Антуан решил завершить свою великолепную международную карьеру. Недавно мы долго обсуждали это. С тех пор как он дебютировал за сборную Франции десять лет назад, у нас с ним сложились доверительные и очень откровенные отношения.

Прощаться со сборной Франции всегда непросто. Особенно когда ты так хорошо ее представлял. Это требует мужества, ясности и честности, и Антуан не испытывал недостатка ни в одном из этих качеств. Это его заслуга.

Даже если его клубная карьера не закончена, Антуан был и останется памятником французскому футболу, одним из величайших игроков в его истории. Помимо 44 голов и 30 результативных передач, его вклад в результаты, которых мы добились за последнее десятилетие, огромен. Всегда движимый коллективным духом и самоотверженностью, редкой среди атакующих игроков, Антуан всегда был заслугой футбола и синей майки нашей команды. Он никогда не обманывал.

Конечно, я с большим волнением отмечаю его уход с международной арены. Мне часто говорили, что Антуан был моим любимцем. У нас действительно сложились очень крепкие отношения, которые останутся неизменными. От всего сердца благодарю тебя за все, мой Гризу", - приводит слова специалиста RMC Sport.

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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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