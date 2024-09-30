Самуель Это'О наказан за нарушение дисциплины
Президенту Камерунской футбольной ассоциации запрещено посещать матчи команд полгода
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение запретить Самуэлю Это'О, президенту Камерунской футбольной ассоциации (FECAFOOT) посещать любые матчи команд из Камеруна на шесть месяцев.
Такое решение было принято из-за нарушения Это'о статей 13 (Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры) и 14 (Неправомерное поведение игроков и официальных лиц) Дисциплинарного кодекса ФИФА.
Причиной наказания стал инцидент, произошедший во время матча 1/8 финала Чемпионата мира по футболу среди женщин до 20 лет между сборными Бразилии и Камеруна, который состоялся 11 сентября 2024 года.
Популярное сейчас
- Реал сообщил сроки восстановления Куртуа. Сколько матчей может сыграть Лунин?
- Симеоне: Куртуа провоцирует людей и смеётся. Провокаторы тоже должны быть наказаны
- Атлетико опубликовал заявление в связи со скандалом во время матча с Реалом
- Сборная Украины - в полуфинале футзального ЧМ-2024, скандал в мадридском дерби, победа Динамо в УПЛ. Главные новости за 29 сентября
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
- Красавица дня. Тайная муза боксера, который произвел настоящий фурор в супертяжелом весе