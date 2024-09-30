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Самуель Это'О наказан за нарушение дисциплины

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Президенту Камерунской футбольной ассоциации запрещено посещать матчи команд полгода

Самуель Это'О наказан за нарушение дисциплины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение запретить Самуэлю Это'О, президенту Камерунской футбольной ассоциации (FECAFOOT) посещать любые матчи команд из Камеруна на шесть месяцев.

Такое решение было принято из-за нарушения Это'о статей 13 (Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры) и 14 (Неправомерное поведение игроков и официальных лиц) Дисциплинарного кодекса ФИФА.

Причиной наказания стал инцидент, произошедший во время матча 1/8 финала Чемпионата мира по футболу среди женщин до 20 лет между сборными Бразилии и Камеруна, который состоялся 11 сентября 2024 года.

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Камерун ФИФА Самуэль Это'О
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Источник:
ФІФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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