Экс-форвард Ман Сити и Интера перешёл в клуб из чемпионата Кипра

34-летний нападающий Стеван Йоветич стал игроком "Омонии".

Контракт между черногорским футболистом и кипрским клубом рассчитан на два года.

Последним клубом Йоветича был "Олимпиакос", в составе которого он выиграл Лигу конференций в прошлом сезоне.

В течение карьеры Стеван выступал за "Партизан", "Фиорентину", "Манчестер Сити", "Интер", "Севилью", "Монако" и "Герту".

The wait is over! ⌛️8️⃣???? pic.twitter.com/GgJeFNaTlW