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Экс-форвард Ман Сити и Интера перешёл в клуб из чемпионата Кипра

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Экс-форвард Ман Сити и Интера перешёл в клуб из чемпионата Кипра

Omonia FC

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34-летний нападающий Стеван Йоветич стал игроком "Омонии".

Контракт между черногорским футболистом и кипрским клубом рассчитан на два года.

Последним клубом Йоветича был "Олимпиакос", в составе которого он выиграл Лигу конференций в прошлом сезоне.

В течение карьеры Стеван выступал за "Партизан", "Фиорентину", "Манчестер Сити", "Интер", "Севилью", "Монако" и "Герту".

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Источник:
Omonoia FC
Опубликовал: Александр Бураков
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