Экс-форвард Ман Сити и Интера перешёл в клуб из чемпионата Кипра
Поехал доигрывать?
Omonia FC
34-летний нападающий Стеван Йоветич стал игроком "Омонии".
Контракт между черногорским футболистом и кипрским клубом рассчитан на два года.
Последним клубом Йоветича был "Олимпиакос", в составе которого он выиграл Лигу конференций в прошлом сезоне.
В течение карьеры Стеван выступал за "Партизан", "Фиорентину", "Манчестер Сити", "Интер", "Севилью", "Монако" и "Герту".
The wait is over! ⌛️8️⃣???? pic.twitter.com/GgJeFNaTlW— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) September 30, 2024
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Источник:Omonoia FC
Опубликовал: Александр Бураков
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