Бывший совладелец Арсенала предлагает реформировать игровое время матча на два тайма по 30 минут
Идея связана с большим количеством пауз
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Дэвид Дэйн добивается прогресса в вопросе, чтобы раз и навсегда уменьшить потерю времени во время футбольных матчей.
“Моя кампания очень проста. Средняя продолжительность времени, в течение которого мяч находится в игре в Премьер-лиге и большинстве западноевропейских игр, составляет около 55-57 минут. Я хотел бы увидеть чистое время, два тайма по 30 минут, где мяч фактически находится в игре по 30 минут каждый”.
"Пусть болельщики знают, сколько времени осталось играть. Это было совсем недавно, и именно Пьерлуиджи Коллина из главного арбитра ФИФА ввел дополнительное время на чемпионате мира 2022 года в Катаре. В любой игре вы, наверное, увидите пять замен. Обычно празднование гола длится две минуты. Проверка VAR может занять две минуты. Травма может занять минуту или две. Замена может занять минуту или две. Скорее всего это будет в Нидерландах, потому что они всегда первыми ставят руку на волонтерство”, – сказал Дейн.
Дейн также недавно узнал, что его идею поддержали арбитры, включая Ховарда Уэбба.
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