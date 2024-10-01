  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Роналду и Мане принесли Аль-Насру победу в матче азиатской Лиги чемпионов

Общие новости
Обновлено

Возрастные лидеры в деле

Роналду и Мане принесли Аль-Насру победу в матче азиатской Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Саудовский "Аль-Наср" одержал домашнюю победу над катарским "Аль-Райяном" во втором туре основного этапа азиатской Лиги чемпионов.

За хозяев отметились звёздные форварды Криштиану Роналду и Садио Мане, за гостей - Роджер Гедеш.

Таким образом, "Аль-Наср" вышел на третье место Западной зоны турнира, набрав 4 очка из 6 возможных.

По теме
yellow-arrow
Бывший совладелец Арсенала предлагает реформировать игровое время матча на два тайма по 30 минут
yellow-arrow
Экс-форвард Ман Сити и Интера перешёл в клуб из чемпионата Кипра
yellow-arrow
Заявка сборной, победа Зари, шанс для Лунина. Главные новости за 30 сентября
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AlNassrFC
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
01.10.2024 в 09:25
В ж0пу вашу алч, кто её смотрит?
Ответить
1
1
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
01.10.2024 в 09:25
В ж0пу вашу алч, кто её смотрит?
Ответить
1
1
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
01.10.2024 в 10:27
Люди дивляться ! А ти людина чи московіт ?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости