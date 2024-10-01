Роналду и Мане принесли Аль-Насру победу в матче азиатской Лиги чемпионов
Возрастные лидеры в деле
Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовский "Аль-Наср" одержал домашнюю победу над катарским "Аль-Райяном" во втором туре основного этапа азиатской Лиги чемпионов.
За хозяев отметились звёздные форварды Криштиану Роналду и Садио Мане, за гостей - Роджер Гедеш.
Таким образом, "Аль-Наср" вышел на третье место Западной зоны турнира, набрав 4 очка из 6 возможных.
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Источник:AlNassrFC
Опубликовал: Александр Бураков
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Вarcelinius
01.10.2024 в 09:25
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