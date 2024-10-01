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Легенда Барселоны Иньеста анонсировал завершение карьеры

Общие новости

Через неделю

Легенда Барселоны Иньеста анонсировал завершение карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста в скором времени завершит свою профессиональную карьеру.

На своей странице в X (ранее - Twitter) 40-летний футболист поделился видеороликом, на котором художник рисует на стене его портрет в футболке "Барсы" с перевернутым 8-м номером, напоминающим знак бесконечности. Рядом стоит надпись: "В мое будущее. 8 октября 2024 года".

Напомним, Иньеста находился в системе "Барселоны" с 1996 по 2018 годы. За основную команду "блауграны" Андрес провёл 674 матча, в которых забил 57 голов и отдал 136 результативных передач. Также испанец выступал за "Виссел Кобе" и "Эмирейтс".

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Источник:
Andres Iniesta
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
01.10.2024 в 12:06
Легенда футболу. Виграв все , що можна в світі. Окрім ЗМ, який підло в 2010 році віддали гному
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2
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
01.10.2024 в 12:06
Легенда футболу. Виграв все , що можна в світі. Окрім ЗМ, який підло в 2010 році віддали гному
Ответить
2
0

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