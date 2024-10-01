Легенда Барселоны Иньеста анонсировал завершение карьеры
Через неделю
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста в скором времени завершит свою профессиональную карьеру.
На своей странице в X (ранее - Twitter) 40-летний футболист поделился видеороликом, на котором художник рисует на стене его портрет в футболке "Барсы" с перевернутым 8-м номером, напоминающим знак бесконечности. Рядом стоит надпись: "В мое будущее. 8 октября 2024 года".
Напомним, Иньеста находился в системе "Барселоны" с 1996 по 2018 годы. За основную команду "блауграны" Андрес провёл 674 матча, в которых забил 57 голов и отдал 136 результативных передач. Также испанец выступал за "Виссел Кобе" и "Эмирейтс".
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COMING SOON????8️⃣????2️⃣4️⃣ pic.twitter.com/H0eaSKkTwU— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 1, 2024
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