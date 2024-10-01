Роналду: Знаю, что у меня осталось не так много времени на поле. Важно получать удовольствие
Цели изменились
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Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал о своём нынешнем отношении к делу.
"Сейчас я просто наслаждаюсь игрой в футбол, поскольку знаю, что у меня осталось не так много времени на поле.
На данный момент мне не важно быть лучшим игроком или завоевывать награды. Важно получать удовольствие и помогать своей команде", - приводит слова португальца Daily Mail.
Вчера 39-летний Роналду забил 904-й гол в карьере, и помог своей команде добыть победу над "Аль-Райяном" (2:1) в азиатской Лиге чемпионов.
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Источник:Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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