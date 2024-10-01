Роналду: Знаю, что у меня осталось не так много времени на поле. Важно получать удовольствие

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал о своём нынешнем отношении к делу.

"Сейчас я просто наслаждаюсь игрой в футбол, поскольку знаю, что у меня осталось не так много времени на поле.

На данный момент мне не важно быть лучшим игроком или завоевывать награды. Важно получать удовольствие и помогать своей команде", - приводит слова португальца Daily Mail.