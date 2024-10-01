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Экс-хавбек Интера и Реала Снейдер собирается начать тренерскую карьеру

Общие новости

Вернётся в новом амплуа

Экс-хавбек Интера и Реала Снейдер собирается начать тренерскую карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер заявил о планах начать тренерскую карьеру.

"Мне всего 40, у меня много времени. На самом деле я еще не начал курс обучения, это все в планах.

Я действительно собираюсь начать, но по-своему. У меня еще есть кое-какие личные дела, которые, конечно, тоже не способствуют началу. Скоро я вернусь", - сказал Уэсли в эфире ток-шоу Ziggo Sport.

Напомним, Снейдер завершил игровую карьеру в 2019 году. Нидерландец выступал за "Аякс", "Реал", "Интер", "Галатасарай", "Ниццу" и "Аль-Гарафу".

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Уэсли Снейдер тренер
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Источник:
vi.nl
Опубликовал: Александр Бураков
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