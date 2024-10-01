Экс-хавбек Интера и Реала Снейдер собирается начать тренерскую карьеру
Вернётся в новом амплуа
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер заявил о планах начать тренерскую карьеру.
"Мне всего 40, у меня много времени. На самом деле я еще не начал курс обучения, это все в планах.
Я действительно собираюсь начать, но по-своему. У меня еще есть кое-какие личные дела, которые, конечно, тоже не способствуют началу. Скоро я вернусь", - сказал Уэсли в эфире ток-шоу Ziggo Sport.
Напомним, Снейдер завершил игровую карьеру в 2019 году. Нидерландец выступал за "Аякс", "Реал", "Интер", "Галатасарай", "Ниццу" и "Аль-Гарафу".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:vi.nl
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Идеальный Джордан, центр Динамо и атака Полесья. Символическая сборная 8-го тура УПЛ
- Машина застряла в болоте. Наши за границей. Италия
- Ливерпуль определился с суммой за потенциальный трансфер Мудрика
- Шахтер теряет очки в таблице, а Гвардиола – на сезон лидера Ман Сити. Главные новости за 27 сентября
- Усик и его промоутерская компания прокомментировали фейковое сотрудничество с Playboy: Вы не имеете права
- С мотивационными цитатами от чемпиона. Усик снялся для Playboy Ukraine. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн