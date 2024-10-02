Арсенал сильнее ПСЖ, победы Барсы и Сити, Иньеста завершил карьеру. Главные новости за 1 октября

"Канониры" на своем поле всухую обыграли Париж, который выглядел необычайно стерильно, мало угрожал воротам. Оба гола в матче были забиты еще в первом тайме — постарались Хаверц и Сака. Для "Арсенала" это первая победа в этой ЛЧ, для "ПСЖ" - первое поражение.

Победитель ЛЕ-2024 доминировал против одного из грандов Серии А, много атаковал, создавал моменты — особенно в первом тайме, хотя и забил во втором усилиями Виктора Бонифейса. Даже по этому матчу видно — у Паулу Фонсеки в "Милане" пока удается не все, работы море.

В остальном ЛЧ не баловала интригой на уровне грандов. "Барса" пешком разбила "Янг Бойз" 5:0, "Интер" забил 4 гола "Црвене Звезде", "Ман Сити" не заметил братиславский "Слован", дортмундская "Боруссия" - "Селтик", но самое интересное — это избиение дебютантом ЛЧ "Брестом" из Франции обидчика "Динамо" в квалификации "РБ Зальцбург" - 4:0.

Легенда уходит в возрасте 40 лет. Иньеста сделал себе имя в "Барсе", где выступал в 2002-18 годах, проведя 674 матча и выиграв 32 трофея. Также он был одним из лидеров Испании на победных Евро-2008, ЧМ-2010, Евро-2012. Постарев, Иньеста отправился сперва в Японию, а затем в ОАЭ, где тоже выигрывал трофеи.

Пока это только пробежки, но уже хоть что-то. Алаба не выступает с декабря 2023-го — он порвал крестообразные связки, затем был рецидив. В лагере "Реала" надеются, что Давид будет готов выйти на поле в ноябре или декабре — зависимо от хода дальнейшей реабилитации.

51-летний специалист заменит на посту Владимира Шаповалова, которого уволили за неудовлетворительные результаты. После 8 матчей Первой лиги "Металлург" идет лишь 8-м в группе В, набрав 5 очков. Последним местом работы Близнюка был "Николаев", откуда он ушел в 2021-м.