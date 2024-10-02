Самый молодой автор гола МЮ в АПЛ присоединился к середняку чемпионата Греции
Очередной клуб в карьере итальянца
Getty Images/Global Images Ukraine
33-летний итальянский нападающий Федерико Македа перешёл в греческий "Астерас".
Срок трудового соглашения между сторонами не разглашается.
5 апреля 2009 года Македа став самым молодым автором гола в истории "Манчестер Юнайтед" в английской Премьер-лиге, забив в ворота "Астон Виллы". За красных дьяволов Федерико выступал с 2008 по 2014 годы.
На данный момент "Астерас" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Греции. Стоит отметить, что команду возглавляет бывший полузащитник "Челси" и "Реала" Клод Макелеле.
????????????Ανακοίνωση συνεργασίας του ASTERAS AKTOR με τον Ιταλό ποδοσφαιριστή, Federico Macheda.https://t.co/HkZnyiiI9p pic.twitter.com/A22zAXk63f— Asteras Tripolis FC (@AsterasfcTwit) September 30, 2024
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