Тело Марадоны перенесут в новый мавзолей в Буэнос-Айресе

Суд принял решение об эксгумации тела Диего Армандо Марадоны и его переносе в новый мавзолей в Буэнос-Айресе.

Новый мавзолей, который получит название "M10", будет расположен в Пуэрто-Мадеро, в нескольких минутах ходьбы от центральной площади Пласа-де-Майо и недалеко от района Ла-Бока.

Решение о переносе тела было принято после длительных судебных разбирательств. Семья Марадоны выступила с инициативой создания мемориала, который будет открыт для посещения всех желающих.