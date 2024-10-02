Тело Марадоны перенесут в новый мавзолей в Буэнос-Айресе
Новый мавзолей получит название M10
Суд принял решение об эксгумации тела Диего Армандо Марадоны и его переносе в новый мавзолей в Буэнос-Айресе.
Новый мавзолей, который получит название "M10", будет расположен в Пуэрто-Мадеро, в нескольких минутах ходьбы от центральной площади Пласа-де-Майо и недалеко от района Ла-Бока.
Решение о переносе тела было принято после длительных судебных разбирательств. Семья Марадоны выступила с инициативой создания мемориала, который будет открыт для посещения всех желающих.
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Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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02.10.2024 в 19:04
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