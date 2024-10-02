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Тело Марадоны перенесут в новый мавзолей в Буэнос-Айресе

Общие новости
Обновлено

Новый мавзолей получит название M10

Тело Марадоны перенесут в новый мавзолей в Буэнос-Айресе

Новина українською

Суд принял решение об эксгумации тела Диего Армандо Марадоны и его переносе в новый мавзолей в Буэнос-Айресе.

Новый мавзолей, который получит название "M10", будет расположен в Пуэрто-Мадеро, в нескольких минутах ходьбы от центральной площади Пласа-де-Майо и недалеко от района Ла-Бока.

Решение о переносе тела было принято после длительных судебных разбирательств. Семья Марадоны выступила с инициативой создания мемориала, который будет открыт для посещения всех желающих.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 19:04
Почти как с дедушкой лениным. Зачем??
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Комментарии 2
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жажа_the_best (Харьков)
02.10.2024 в 19:04
Почти как с дедушкой лениным. Зачем??
Ответить
1
2
SavkaY (Львів)
02.10.2024 в 19:33
А щоб заробити купу бабла.
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2
0

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