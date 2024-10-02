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Роналду назвал клуб, в котором планирует завершить карьеру

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Скорее всего, я уйду на пенсию здесь, в Аль-Насре (с)

Роналду назвал клуб, в котором планирует завершить карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал, в каком клубе планирует завершить свою карьеру.

"Я не знаю, скоро ли я уйду на пенсию - через два-три года, - но, скорее всего, я уйду на пенсию здесь, в "Аль-Насре". Больше не важно, лучший ли я игрок в мире или нет, меня это больше не касается".

Роналду в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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