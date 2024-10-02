Роналду назвал клуб, в котором планирует завершить карьеру
Скорее всего, я уйду на пенсию здесь, в Аль-Насре (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал, в каком клубе планирует завершить свою карьеру.
"Я не знаю, скоро ли я уйду на пенсию - через два-три года, - но, скорее всего, я уйду на пенсию здесь, в "Аль-Насре". Больше не важно, лучший ли я игрок в мире или нет, меня это больше не касается".
Роналду в текущем сезоне сыграл 8 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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