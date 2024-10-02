Роналду назвал клуб, в котором планирует завершить карьеру

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал, в каком клубе планирует завершить свою карьеру.

"Я не знаю, скоро ли я уйду на пенсию - через два-три года, - но, скорее всего, я уйду на пенсию здесь, в "Аль-Насре". Больше не важно, лучший ли я игрок в мире или нет, меня это больше не касается".