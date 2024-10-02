Есть ли Месси? Сборная Аргентины опубликовала заявку на октябрьские матчи команды
Месси вновь попал в заявку сборной Аргентины
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба сборной Аргентины опубликовала заявку на матчи команды в октябре.
Звезда "Интер Майами" Лионель Месси попал в список из 27 футболистов на поединки квалификации к Чемпионату мира-2026.
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Напомним, что Аргентина сыграет против Венесуэлы и Боливии 11 и 16 октября соответственно.
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