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Есть ли Месси? Сборная Аргентины опубликовала заявку на октябрьские матчи команды

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Месси вновь попал в заявку сборной Аргентины

Есть ли Месси? Сборная Аргентины опубликовала заявку на октябрьские матчи команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба сборной Аргентины опубликовала заявку на матчи команды в октябре.

Звезда "Интер Майами" Лионель Месси попал в список из 27 футболистов на поединки квалификации к Чемпионату мира-2026.

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Напомним, что Аргентина сыграет против Венесуэлы и Боливии 11 и 16 октября соответственно.

Есть ли Месси? Сборная Аргентины опубликовала заявку на октябрьские матчи команды - изображение 1
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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