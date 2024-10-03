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Избиение Шахтера, фиаско обоих Мадридов и неудача сборной по футзалу. Главные новости за 2 октября

Общие новости

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 2 октября

Избиение Шахтера, фиаско обоих Мадридов и неудача сборной по футзалу. Главные новости за 2 октября

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 2 октября.

Избиение Шахтера

"Шахтер" без шансов проиграл "Аталанте" во втором туре ЛЧ. Бергамцы забили два гола до перерыва, еще один – сразу после. "Горняки" же мучались всю игру и так и не сумели даже раз нанести удар в створ ворот Карнесекки.

Трудный вечер Лунина

"Реал" минимально проиграл "Лиллю" в гостях. Андрей Лунин провел приличный матч, в том числе оформил эффектный двойной сейв после ударов Дэвида в упор. Но канадец все же сумел пробить нашего кипера с пенальти перед самым перерывом. А во второй половине Мадрид так и не вернулся в игру.

Провал Атлетико

После мадридского дерби мертвым выглядел не только "Реал", но и "Атлетико". Подопечные Диего Симеоне потерпели разгромное поражение от "Бенфики". В то время как Лунин спасал во Франции, Трубин спокойно смотрел на то, как его команда разбивает второй Мадрид, так и не дождавшись даже удара в створ своих ворот.

Вилла шокирует Компани

"Бавария" сенсационно потерпела первое поражение в сезоне в Бирмингеме. "Астон Вилла" в своей дебютной домашней игре в ЛЧ минимально переиграла команду Компани, обойдясь без пропущенных голов. Для Мюнхена это первое поражение в групповом раунде ЛЧ за последние 42 поединка.

Поражение на ЧМ по футзалу

Украина проиграла Бразилии в полуфинале Чемпионата мира по футзалу. "Желто-синие" дали "селесао" достойный бой, выиграв первый тайм. Но после перерыва фаворит дожал, забив два быстрых гола, и на последних минутах основного времени вырвал победу.

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