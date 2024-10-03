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Определился соперник Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА

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Словенский клуб

Определился соперник Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА

Фото: ФК Динамо Київ

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Киевское "Динамо" сыграет во 2-м раунде Пути чемпионов Юношеской Лиги УЕФА против словенского "Марибора".

Команда из одноименного города оформила свой выход во 2-й раунд по итогам противостояния с "Линкольн Ред Импз" из Гибралтара. Одержав победу в выездном поединке (6:0), словенцы подтвердили свое преимущество и в домашнем поединке - 2:0 (Милошевич, 15, Розе, 50).

Первый поединок между "Динамо" и "Марибором" пройдет 23 октября, ответный матч запланирован на 6 ноября.

В случае успеха "бело-синие" встретятся с победителем пары "2 Коррику" (Косово) - "ЮСД" (Ирландия). Матчи третьего раунда запланированы на 27 ноября и 11 декабря

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Марибор Динамо (Киев) Динамо U19 (Киев) Юношеская Лига УЕФА
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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