Определился соперник Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА
Словенский клуб
Фото: ФК Динамо Київ
Киевское "Динамо" сыграет во 2-м раунде Пути чемпионов Юношеской Лиги УЕФА против словенского "Марибора".
Команда из одноименного города оформила свой выход во 2-й раунд по итогам противостояния с "Линкольн Ред Импз" из Гибралтара. Одержав победу в выездном поединке (6:0), словенцы подтвердили свое преимущество и в домашнем поединке - 2:0 (Милошевич, 15, Розе, 50).
Первый поединок между "Динамо" и "Марибором" пройдет 23 октября, ответный матч запланирован на 6 ноября.
В случае успеха "бело-синие" встретятся с победителем пары "2 Коррику" (Косово) - "ЮСД" (Ирландия). Матчи третьего раунда запланированы на 27 ноября и 11 декабря
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