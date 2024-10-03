Датского футболиста арестовали за кражу в супермаркете
Футболист будет под стражей до 31 октября
Zona Cero
36-летний форвард "VB 1968" Ники Билли Нильсен оказался в центре скандала по весьма необычной причине.
Как сообщает издание Ekstrabladet, футболиста арестовали за кражу в супермаркете. Игрок украл из магазина вино, сок и тайские полуфабрикаты. Стоимость всех этих продуктов - 176 датских крон, что примерно равно 25 долларам США.
Сейчас футболист будет под стражей до 31 октября.
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Источник:Ekstrabladet
Опубликовал: Екатерина Власова
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Matachorros (Chicago)
03.10.2024 в 17:03
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