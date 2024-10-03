Датского футболиста арестовали за кражу в супермаркете

36-летний форвард "VB 1968" Ники Билли Нильсен оказался в центре скандала по весьма необычной причине.

Как сообщает издание Ekstrabladet, футболиста арестовали за кражу в супермаркете. Игрок украл из магазина вино, сок и тайские полуфабрикаты. Стоимость всех этих продуктов - 176 датских крон, что примерно равно 25 долларам США.

Сейчас футболист будет под стражей до 31 октября.