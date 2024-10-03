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Датского футболиста арестовали за кражу в супермаркете

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Футболист будет под стражей до 31 октября

Датского футболиста арестовали за кражу в супермаркете

Zona Cero

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36-летний форвард "VB 1968" Ники Билли Нильсен оказался в центре скандала по весьма необычной причине.

Как сообщает издание Ekstrabladet, футболиста арестовали за кражу в супермаркете. Игрок украл из магазина вино, сок и тайские полуфабрикаты. Стоимость всех этих продуктов - 176 датских крон, что примерно равно 25 долларам США.

Сейчас футболист будет под стражей до 31 октября.

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Источник:
Ekstrabladet
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
03.10.2024 в 17:03
Ники, не в той стране ты живёшь. Давай к нам, у нас ГУМ помощь воруют тралами прямо на границе, и вуаля через пару дней продают как своё в магазинах. И главное все законно.
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1
3
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Комментарии 3
Matachorros (Chicago)
03.10.2024 в 17:03
Ники, не в той стране ты живёшь. Давай к нам, у нас ГУМ помощь воруют тралами прямо на границе, и вуаля через пару дней продают как своё в магазинах. И главное все законно.
Ответить
1
3
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
03.10.2024 в 17:30
А хто вам в США гуманітарку відправляє ???
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2
0
dimonxman 3rd (London)
03.10.2024 в 17:59
А на какой границе, с Мексикой или Канадой?
Ответить
2
0

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